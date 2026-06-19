L'aggiornamento sul futuro del calciatore ora impegnato al mondiale ma raggiunto da più voci sul suo futuro

Daniele Vitiello Redattore/inviato 19 giugno 2026 (modifica il 19 giugno 2026 | 08:16)

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"Nico Paz: che bufera", si legge sul Corriere dello Sport di oggi. Questi gli ultimi aggiornamenti sull'argentino: "Partiamo dall'inizio: lui è in America, c'è il Mondiale, ha giocato contro l'Algeria e si è pure beccato una sfuriata da De Paul per un intervento troppo molle: «Metti, metti la gamba», il labiale dell'ex Udinese. Edulcorato, naturalmente. Il video, neppure a dirlo, è diventato virale.

Nel frattempo, però, dall'altra parte dell'Oceano il mercato impazza. Perché Nico Paz, chiuso al Real dall'arrivo di Bernardo Silva e dalla concorrenza spietata viste le tante stelle a disposizione di Mourinho, ha comunicato di voler restare a Como. A maggior ragione con la Champions League. Fabregas lo aveva svelato, lui lo ha confermato. Benissimo - gli ha detto il Real - però per andar via servono almeno 60 milioni. Una cifra che il Como non può spendere. E quindi cosa succederà?", si chiede il Corriere dello Sport.

Le due posizioni sembrano abbastanza nette: "Mentre il ragazzo rimane, giustamente, concentrato solo sul Mondiale (Scaloni è stato chiarissimo, pretende che il mercato resti fuori dal ritiro), i suoi agenti si devono muovere. E cercare di capire quale sia la strada giusta: trovare un accordo con il Como per far rimanere il giocatore da Fabregas e farlo crescere ancora oppure capire se e quali società possano permettersi una cifra del genere. Il club di Mourinho è stato chiaro: per lasciarlo partire il prezzo è fissato. Sessanta milioni, euro più euro meno".

Ma la tensione nasce da un motivo chiaro. Spiega infatti il quotidiano: "Il Real non avrebbe gradito la scelta di far filtrare la decisione di voler restare al Como senza essere stato prima avvertito. Da lì la voce grossa, avendo gli strumenti, contrattuali ed economici, per poterlo fare. Attenzione, quindi, alla Premier, l'unico campionato che può permettersi di spendere, tutti e subito, i 60 milioni che vuole Florentino".