Federico Dimarco è tornato sui suoi standard e i risultati sono evidentissimi: l'analisi del Corriere dello Sport

Matteo Pifferi Redattore 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 20:16)

Tra i giocatori che sembrano rinati questa stagione non si può non citare Federico Dimarco. L'esterno mancino ha finito la scorsa stagione col fiato corto, risultando uno dei meno efficaci nel rush finale tra campionato e Champions League.

"Quello dei tempi migliori. Federico Dimarco è tornato ai suoi massimi livelli e dietro l'exploit di questa stagione c'è un motivo specifico che porta un nome e un cognome, ossia Cristian Chivu. Come ha confermato anche il big match contro il Napoli, l'esterno mancino è tornato a volare e a rilanciarlo è stata proprio la guida del nuovo allenatore che ha fatto tornare tale un giocatore decisivo, in grado di fare la differenza anche in termini di gol e rendimento offensivo", racconta il Corriere dello Sport.

Dimarco è arrivato a quota 4 gol e 5 assist, garantendo comunque anche copertura difensiva. "Insomma si tratta di un giocatore completo sotto tutti i punti e il segreto, che tale non è, sta nella nuova guida tecnica come raccontato dopo il pareggio contro i partenopei:

«Essere ripartito con un nuovo allenatore mi ha aiutato perché Chivu ha creduto in me e mi ha fatto lavorare su cose giuste». Parole chiare che ancora una volta prendono le distanze rispetto al passato e rispetto al fatto che Inzaghi lo tenesse in campo per un'ora al massimo o poco più", spiega il quotidiano che apre alla possibilità che Dimarco riposi, anche perché l'Inter è attesa da un tour de force impressionante, con 9 partite nei prossimi 33 giorni.