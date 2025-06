Il Mondiale per Club sta per cominciare anche per l'Al-Hilal, la nuova squadra di Simone Inzaghi, che sfiderà il Real Madrid appena ereditato da Xabi Alonso dopo l'addio di Ancelotti. Della partita che dovrà affrontare l'ex allenatore dell'Inter ha parlato questa mattina il quotidiano La Stampa soffermandosi sulle parole, arrivate dalla BBC del CEO del club arabo, Esteve Calzada, su un accordo già chiuso tra il tecnico e la sua nuova società già prima della finale di CL.