"L’Inter che si è decisa a guardare in su, lo fa davvero in ogni senso: guarda avanti Roma e Napoli, le prime della lista e anche le prime da sfidare al rientro con propositi bellicosi; guarda su anche in campo, spinta da questo nuovo vento che adesso soffia da dietro e avvicina improvvisamente la porta avversaria. Non è solo questione di classifica, ma di “postura” perché l’Inter di Chivu ha davvero alzato ogni cosa. Il baricentro medio, il ritmo di gioco, l’atteggiamento aggressivo per gran parte della gara, al netto di avversari finora teneri. E, nello specifico, ha alzato soprattutto la difesa perché lì è nascosto l’innesco della rivoluzione. La linea a tre davanti a Sommer (o Martinez...) si muove in maniera diversa e più coraggiosa rispetto al passato", analizza La Gazzetta dello Sport.