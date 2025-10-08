FC Inter 1908
Le parole dell'ex allenatore a proposito del rumeno che sembra aver ingranato la marcia giusta in nerazzurro
Daniele Vitiello
L'allenatore Serse Cosmi nel corso di una intervista rilasciata a Calcissimo ha detto la sua in merito tecnico dell'Inter Christian Chivu e a quello del Napoli Antonio Conte. Questo il pensiero espresso:

"Chivu lo vedo bene. C’è stato troppo accanimento nei suoi confronti. Adesso sta conoscendo meglio i giocatori e l’Inter sta venendo fuori. Serve solo un po’ di tempo. Conte è molto bravo e abile. Farà sicuramente bene anche quest’anno, è una garanzia per qualsiasi squadra".

