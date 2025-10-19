"È un salto fisico, quello che esprime gioia al fischio finale, e un salto virtuale, che spinge fino alla cima della classifica. Cristian Chivu è quasi incredulo: non avrebbe mai potuto immaginare dopo la sconfitta contro la Juve di trovarsi in beata altitudine così in fretta. I giocatori lo abbracciano, sollevati e riconoscenti". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sulla vittoria dell'Inter contro la Roma.
Inter, ecco perché quella con la Roma non è la vittoria della svolta. “Chivu quasi…”
Senza Thuram e con un Lautaro non in serata di grazia, ci pensa Bonny a siglare il gol che vale i tre punti e la sesta vittoria di fila. "Non è il caso di parlare di svolta, perché la squadra aveva già intrapreso un percorso virtuoso, ma questa serata aiuterà l’autostima, oltre che la classifica: quando torni a casa con tre punti da uno scontro diretto in trasferta, confermando la buona tenuta difensiva (2 reti concesse in 6 partite) e allungando la striscia positiva, puoi lanciarti nella grande sfida di Napoli con la leggerezza di chi non teme nessuno", aggiunge poi la Rosea.
La difficoltà nel secondo tempo non interrompe tutta la striscia di vittorie aperta dopo il KO contro la Juventus. E non aver preso gol contro i giallorossi rappresenta anche un segnale incoraggiante per il prosieguo della stagione, una testimonianza concreta che l'Inter sa anche soffrire quando serve.
