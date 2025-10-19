Inter, ecco perché quella con la Roma non è la vittoria della svolta. “Chivu quasi…”

"I giocatori lo abbracciano, sollevati e riconoscenti", commenta La Gazzetta dello Sport sul rapporto tra Chivu e la squadra

"È un salto fisico, quello che esprime gioia al fischio finale, e un salto virtuale, che spinge fino alla cima della classifica. Cristian Chivu è quasi incredulo: non avrebbe mai potuto immaginare dopo la sconfitta contro la Juve di trovarsi in beata altitudine così in fretta. I giocatori lo abbracciano, sollevati e riconoscenti". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sulla vittoria dell'Inter contro la Roma.

Senza Thuram e con un Lautaro non in serata di grazia, ci pensa Bonny a siglare il gol che vale i tre punti e la sesta vittoria di fila. "Non è il caso di parlare di svolta, perché la squadra aveva già intrapreso un percorso virtuoso, ma questa serata aiuterà l’autostima, oltre che la classifica: quando torni a casa con tre punti da uno scontro diretto in trasferta, confermando la buona tenuta difensiva (2 reti concesse in 6 partite) e allungando la striscia positiva, puoi lanciarti nella grande sfida di Napoli con la leggerezza di chi non teme nessuno", aggiunge poi la Rosea.