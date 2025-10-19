Inter, a Roma il grande regalo per Chivu. Un numero fotografa la vittoria

Nello 0-1 rifilato dall'Inter alla Roma ci sono tutte le conferme più preziose che si attendevano. Una vera prova del nove superata: come le vittorie di fila contro Gasperini, i risultati utili in serie nell'Olimpico giallorosso e quel tassello in attacco lasciato libero dal titolare Thuram, ma riempito a meraviglia dalle sue alternative.

L'ha decisa Bonny, angelo planato sul mondo nerazzurro con per dare a Chivu una soluzione in più. Da subito, non in prospettiva. Perché questo è il grande regalo subito scartato dall'allenatore rumeno: quattro attaccanti di cui potersi fidare praticamente allo stesso modo. Al punto da poter rinunciare ai due titolari non solo per il classico 'garbage time', ma anche quando la palla scotta come negli ultimi 30 minuti di ieri.

Bonny si è dimostrato molto più simile al suo connazionale di quanto si potesse immaginare. Non solo per i guizzi, come quello che ha dato una scarica elettrica determinante alla gara. Anche per la capacità di mettere il fisico a protezione del pallone, di agevolare lo sviluppo del gioco con i suoi strappi anche con il marcatore a tiro. Cosa che riesce divinamente anche a Pio Esposito. La curiosità ora di vederli insieme più di quanto li abbia lasciati in campo Chivu in tandem ieri sera: col St. Gilloise potrebbe essere per diversi motivi l'occasione giusta. Tra pochi giorni, infatti, si torna già in campo. Non c'è tempo di rifiatare: il rimedio al calo fisico palesatosi a metà ripresa non può che essere che dar ulteriore sfogo alla profondità di rosa.