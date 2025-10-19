Gazzetta: “Lautaro stanchino e nervoso senza motivo. Il generoso e poderoso Esposito…”

La Gazzetta dello Sport sottolinea la prestazione non così positiva di Lautaro Martinez contro la Roma. Invece Pio Esposito...

Matteo Pifferi Redattore 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 12:02)

L'attacco dell'Inter continua a macinare gol e grandi prestazioni, con Bonny che ha deciso il match contro la Roma e Pio Esposito che è entrato bene. Nonostante l'assenza di Thuram, Chivu può essere soddisfatto del rendimento del pacchetto offensivo contro i giallorossi anche se la prova di Lautaro non è stata così positiva:

"A differenza del francese, ieri Lautaro era nervoso senza ragione, ha preso un giallo lampo e, soprattutto, era stanchino dopo la solita transvolata oceanica: Chivu lo vuole riposato soprattutto per il nuovo scontro diretto in trasferta sabato prossimo al Maradona, ma in mezzo c’è pur sempre il viaggio a Bruxelles.

Sarà decisivo il recupero nei prossimi due giorni, a quel punto il tecnico romeno deciderà se ripartire subito con l’argentino. Comunque vada, che il centravanti sia il Toro oppure il sempre generoso (e poderoso) Esposito, è assai dura rinunciare a questo Bonny"