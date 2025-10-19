FC Inter 1908
Gazzetta: “Lautaro stanchino e nervoso senza motivo. Il generoso e poderoso Esposito…”

La Gazzetta dello Sport sottolinea la prestazione non così positiva di Lautaro Martinez contro la Roma. Invece Pio Esposito...
L'attacco dell'Inter continua a macinare gol e grandi prestazioni, con Bonny che ha deciso il match contro la Roma e Pio Esposito che è entrato bene. Nonostante l'assenza di Thuram, Chivu può essere soddisfatto del rendimento del pacchetto offensivo contro i giallorossi anche se la prova di Lautaro non è stata così positiva:

"A differenza del francese, ieri Lautaro era nervoso senza ragione, ha preso un giallo lampo e, soprattutto, era stanchino dopo la solita transvolata oceanica: Chivu lo vuole riposato soprattutto per il nuovo scontro diretto in trasferta sabato prossimo al Maradona, ma in mezzo c’è pur sempre il viaggio a Bruxelles.

Sarà decisivo il recupero nei prossimi due giorni, a quel punto il tecnico romeno deciderà se ripartire subito con l’argentino. Comunque vada, che il centravanti sia il Toro oppure il sempre generoso (e poderoso) Esposito, è assai dura rinunciare a questo Bonny"

