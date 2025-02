"Se a scendere in campo domenica fossero le bacheche individuali, non ci sarebbe partita: da una parte un dream team di campioni di sollevamento coppe, dall’altra una squadra che arriva a un terzo del totale dei titoli vinti dagli avversari. Perché tra successi con club e nazionali, Inter batte Juventus 161 a 54. I campioni d’Italia somigliano a un circolo esclusivo, da Lautaro Martinez all’ultimo arrivato Zalewski tutti nella rosa di Inzaghi hanno vinto almeno un titolo in carriera. A proposito, Simone si è cucito lo scudetto sul petto al terzo tentativo in nerazzurro, ma da allenatore ha iniziato a vincere presto: alla seconda stagione “piena” sulla panchina della Lazio, nell’agosto del 2017, ha sollevato la Supercoppa Italiana, poi il palmares si è arricchito fino ai nove titoli attuali, sei dei quali festeggiati da allenatore dell’Inter. Di fronte, allo Stadium, Inzaghi avrà Thiago Motta, uno che ha vinto tutto da calciatore – nonché tripletista nerazzurro nel 2010 – ma che da tecnico aspetta ancora il suo momento", scrive La Gazzetta dello Sport.