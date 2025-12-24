Questa mattina la squadra bergamasca si è allenata a Zingonia e riposerà domani. Lookman è impegnato in Coppa D'Africa

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 dicembre 2025 (modifica il 24 dicembre 2025 | 18:46)

Prossima rivale dell'Inter, l'Atalanta di Palladino e di Scamacca. Del giocatore nerazzurro parla oggi La Gazzetta dello Sport sottolineando che sarà lui il titolare nella sfida contro la formazione di Chivu vista anche l'assenza di Lookman, impegnato in Coppa D'Africa con la Nigeria. Il giocatore italiano - spiega il quotidiano sportivo "ha da sempre questo talento di coniugare la tecnica raffinata a un fisico da centravanti puro. Una combinazione che lo rende difficilmente marcabile dagli avversari".

"Contro l’Inter serviranno entrambe le sue qualità. Dovrà difendere palla, suggerire gli inserimenti dei compagni, ma anche riempire l’area, attaccare la porta, svolgere il ruolo da bomber insomma. Palladino lo ha sottolineato in diverse occasioni. Contro l’Inter lui ha segnato due volte in carriera. Una con il Sassuolo e una con l’Atalanta. E nel 2023 è stato a un passo dal vestire il nerazzurro di Milano prima di virare su quello di Bergamo. La trattativa con il West Ham era stata avviata e sembrava che ci fossero tutte le condizioni per arrivare alla conclusione positiva. La realtà invece racconta di un brusco stop e dell’inserimento dell’Atalanta. Un colpo da big, un segnale forte di come la Dea stesse assumendo un ruolo diverso nello scacchiere del mercato", si legge sul calciatore.

Mario Pasalic ieri è tornato a Zingonia dopo il funerale del papà. Il croato si è allenato regolarmente in gruppo e ci sarà con l'Inter, da capire se da titolare o meno. Per Berat Djimsiti e Raoul Bellanova terapie, mentre Mitchel Bakker ha continuato il lavoro individuale sul campo. Oggi seduta al mattino, domani giorno di riposo e ripresa a Santo Stefano in vista dell'Inter.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)