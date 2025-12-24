L'Inter di Chivu, dopo la delusione della Supercoppa Italiana, è tornata a pensare al campionato: domenica 28 si torna in campo contro l'Atalanta. Un avversario che, negli ultimi anni, ha portato fortuna ai nerazzurri, come ricorda il Corriere dello Sport: "L'Inter vuole suonare la nona. Lautaro e soci, infatti, hanno vinto tutti gli ultimi otto incroci contro l'Atalanta: sei volte in campionato, più una in Coppa Italia e un'altra in semifinale di Supercoppa.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Inter, tradizione favorevole contro l’Atalanta: 8 vittorie consecutive fra tutte le competizioni
news
Inter, tradizione favorevole contro l’Atalanta: 8 vittorie consecutive fra tutte le competizioni
I nerazzurri, dopo l'impegno in Supercoppa Italiana, tornano a pensare al campionato: si gioca domenica 28
Domenica alla New Balance Arena, dunque, si capirà se la striscia proseguirà o si interromperà. L'ultimo risultato utile contro l'Inter, la squadra bergamasca l'ha conquistato il 16 gennaio 2022: uno 0-0 casalingo. La più grande differenza rispetto agli ultimi precedenti è il cambio sulla panchina dell'Atalanta. Non ci sarà più Gasperini, ma Palladino. Curiosità, passato alla Roma, Gasp non è riuscito a invertire il trend, perdendo per la nona volta consecutiva con l'Inter. Palladino, contro l'Inter, ha un bilancio di 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte".
© RIPRODUZIONE RISERVATA