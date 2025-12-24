L'Inter di Chivu, dopo la delusione della Supercoppa Italiana, è tornata a pensare al campionato: domenica 28 si torna in campo contro l'Atalanta. Un avversario che, negli ultimi anni, ha portato fortuna ai nerazzurri, come ricorda il Corriere dello Sport: "L'Inter vuole suonare la nona. Lautaro e soci, infatti, hanno vinto tutti gli ultimi otto incroci contro l'Atalanta: sei volte in campionato, più una in Coppa Italia e un'altra in semifinale di Supercoppa.