Dopo la rocambolesca sconfitta a Torino contro la Juve, l'Inter ha svoltato e ha inanellato solo vittorie e prestazioni decisive

Andrea Della Sala Redattore 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 08:32)

Dopo la rocambolesca sconfitta a Torino contro la Juve, l'Inter ha svoltato e ha inanellato solo vittorie e prestazioni decisive

"In Serie A e in Champions il puzzle si è completato proprio dopo la trasferta infausta dello Stadium. Da quel momento, cinque vittorie tra Italia ed Europa e una sensazione di crescita impetuosa, che ora la sosta interrompe sul più bello. Chivu, però, non si cruccia di dover lasciare partire i suoi proprio adesso, anzi confida nell’effetto benefico che dà il patriottismo. Applica l’esperienza ancora fresca dell’ex giocatore chiamato in nazionale, ripensa al Cristian di un tempo che partiva col sorriso verso la Romania", precisa La Gazzetta dello Sport.

"In realtà, il tecnico nerazzurro sa che i pali sono stati piantati in profondità alla Pinetina perché ha finalmente trasferito nel gruppo i principi della rivoluzione: non è un caso che adesso la squadra mostri un pressing e una verticalità prima sconosciuti. Al ritorno, bisognerà continuare a seguire lo stesso vento, anche se cambia il terreno di scontro: Roma e Napoli, una dietro l’altra, sempre in trasferta, sembrano piazzate lì da una mano dispettosa", spiega il quotidiano.