GdS – Barella perfetto per le idee di Chivu: ecco perché

"Per quanto Chivu abbia detto e ridetto di riconoscere in Calhanoglu il suo regista perfetto, non siamo sicuri che lo sia, pensiamo che Barella sia un playmaker più adatto all’idea del tecnico romeno", si legge in un articolo di Vernazza.

E il giornalista aggiunge: "Barella è più dinamico e agile, più immediato. Ha meno qualità di piede, ma Chivu chiede velocità di pensiero e di smistamento, e sotto questo aspetto Barella ci pare funzionale. Non siamo così pazzi da discutere Calhanoglu come centrocampista, il turco è forte, però due indizi fanno quasi una prova. Nel 5-0 contro il Toro, il regista era Barella perché Calha era squalificato, e ieri idem, nel quadro di una partita dominata allo stesso modo, con Calhanoglu in panchina perché acciaccato. Sull’1-0, l’Inter ha continuato a produrre occasioni in serie, senza però concretizzarle, un po’ come era successo altre volte".