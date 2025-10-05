fcinter1908 news rassegna stampa GdS – Barella perfetto per le idee di Chivu: ecco perché

GdS – Barella perfetto per le idee di Chivu: ecco perché

L'analisi de La Gazzetta dello Sport sui due centrocampisti nerazzurri e sull'interpretazione delle gare richiesta dall'allenatore
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

La gente aspettava un suo gol, gli ha proprio chiesto di tirare, volevano esultare per il ritorno alla rete di Nicolò Barella. Del centrocampista nerazzurro questa mattina hanno parlato su La Gazzetta dello Sport nell'analisi pubblicata dopo la vittoria sulla Cremonese e in particolare la rosea si sofferma su un aspetto.

"Per quanto Chivu abbia detto e ridetto di riconoscere in Calhanogluil suo regista perfetto, non siamo sicuri che lo sia, pensiamo che Barella sia un playmaker più adatto all’idea del tecnico romeno", si legge in un articolo di Vernazza.

E il giornalista aggiunge: "Barella è più dinamico e agile, più immediato. Ha meno qualità di piede, ma Chivu chiede velocità di pensiero e di smistamento, e sotto questo aspetto Barella ci pare funzionale. Non siamo così pazzi da discutere Calhanoglu come centrocampista, il turco è forte, però due indizi fanno quasi una prova. Nel 5-0 contro il Toro, il regista era Barella perché Calha era squalificato, e ieri idem, nel quadro di una partita dominata allo stesso modo, con Calhanoglu in panchina perché acciaccato. Sull’1-0, l’Inter ha continuato a produrre occasioni in serie, senza però concretizzarle, un po’ come era successo altre volte".  

(Fonte: gazzetta.it)

