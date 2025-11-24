Costacurta: “Akanji lento sul gol di Pulisic. La mossa di Allegri in difesa…”

«Se c'è una definizione di corto muso è la vittoria del Milan di stasera? Sì, assolutamente. Vittoria Allegriana? Allegriana come vittoria, sì, molto. È da sottolineare l'attenzione, hanno concesso la palla ma hanno concesso poco. Il rigore è un regalo che si fa, giusto darlo ma è sempre discutibile. Sono stati attenti: hanno la percezione del pericolo e Allegri quando disse che c'era da stare attenti, l'ha migliorata questa squadra e ha ottenuto il massimo rendimento». Billy Costacurta ha parlato così del derby vinto dal Milan a San Siro e che porta la squadra rossonera al secondo posto in classifica insieme al Napoli di Conte a +1 sull'Inter che resta a 24 punti, come il Bologna, la Roma prima ne ha 27.

«I giocatori dalla parte destra si sono messi in condizioni buone, acquisto pazzesco del Milan quest'anno è stato Rabiot. E ha guidato Bartesaghi», ha aggiunto sulla partita dei rossoneri. Il gol di Sommer? Pulisic va veloce, Akanji, miglior giocatore del calcio italiano va più lentamente, scatta e fa gol. L'attenzione ai dettagli diventa fondamentale e vinci una partita che forse nemmeno avevi meritato. Uno scatta e l'altro no. La difesa è ancora il punto debole del Milan se presa nelle individualità ma Allegri ha abbassato la squadra e i due centrocampisti danno una mano ad intercettare il pallone. Stiamo parlando di una squadra che sguazza con i piedi in area di rigore, vengono fuori meno limiti e infatti è la seconda difesa dopo la Roma. Se dovesse alzarsi di venti metri più in avanti vanno in difficoltà. Barricati così si fa bene e anche così si può vincere lo scudetto», ha aggiunto l'ex difensore rossonero.