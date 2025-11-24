FC Inter 1908
Costacurta: “Akanji lento sul gol di Pulisic. La mossa di Allegri in difesa…”

L'ex difensore rossonero ha parlato del derby vinto dalla squadra di Allegri con la rete segnata da Pulisic
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Se c'è una definizione di corto muso è la vittoria del Milan di stasera? Sì, assolutamente. Vittoria Allegriana? Allegriana come vittoria, sì, molto. È da sottolineare l'attenzione, hanno concesso la palla ma hanno concesso poco. Il rigore è un regalo che si fa,  giusto darlo ma è sempre discutibile. Sono stati attenti: hanno la percezione del pericolo e Allegri quando disse che c'era da stare attenti, l'ha migliorata questa squadra e ha ottenuto il massimo rendimento».Billy Costacurta ha parlato così del derbyvinto dal Milan a San Siro e che porta la squadra rossonera al secondo posto in classifica insieme al Napoli di Conte a +1 sull'Inter che resta a 24 punti, come il Bologna, la Roma prima ne ha 27.

«I giocatori dalla parte destra si sono messi in condizioni buone, acquisto pazzesco del Milan quest'anno è stato Rabiot. E ha guidato Bartesaghi», ha aggiunto sulla partita dei rossoneri. Il gol di Sommer? Pulisic va veloce, Akanji, miglior giocatore del calcio italiano va più lentamente, scatta e fa gol. L'attenzione ai dettagli diventa fondamentale e vinci una partita che forse nemmeno avevi meritato. Uno scatta e l'altro no. La difesa è ancora il punto debole del Milan se presa nelle individualità ma Allegri ha abbassato la squadra e i due centrocampisti danno una mano ad intercettare il pallone. Stiamo parlando di una squadra che sguazza con i piedi in area di rigore, vengono fuori meno limiti e infatti è la seconda difesa dopo la Roma. Se dovesse alzarsi di venti metri più in avanti vanno in difficoltà. Barricati così si fa bene e anche così si può vincere lo scudetto», ha aggiunto l'ex difensore rossonero.

(Fonte: Sky)

