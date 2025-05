Grande rammarico per l'Inter per la sfida pareggiata con la Lazio. Ora la squadra di Inzaghi poteva essere in testa alla classifica e giocarsi il bis scudetto nell'ultima sfida col Como. Tanti gli errori commessi durante la stagione, ma ora la testa va alla Champions. Secondo La Gazzetta dello Sport, "Forse la prima colpa è l’ambizione diventata arroganza (sportiva). L’Inter si sentiva la più forte, ma questo non legittimava l’inseguimento a scudetto, Champions, Coppa Italia, Supercoppa. L’Italia non è la Francia, ma un sistema equilibrato come Inghilterra e Spagna. Non ci sarebbe stato niente di male a rinunciare almeno a un obiettivo".