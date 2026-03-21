"Il Napoli gratta e vince ma l’Inter sventola tra le mani il jackpot dello scudetto. Cristian Chivu ha ripreso il filo della conversazione ad Appiano e ha chiesto ai giocatori di spegnere immediatamente i propositi di rimonta dei campioni in carica . Il passaggio di Firenze, prima della sosta per le nazionali che può diventare molto lunga per chi ha qualcosa da farsi perdonare, sembra decisivo per disegnare la griglia dello sprint: ritrovare un allenatore come Conte a -6 o a -7, con altre otto giornate da giocare, può essere una pessima idea per il collega capolista, senza trascurare il Milan che rischia di risalire a -5. Come nel ciclismo, è difficile che il fuggitivo braccato dagli inseguitori sappia rialzarsi sui pedali per staccarsi di nuovo dal gruppo. Chi ha preso il largo davanti è obbligato a tenere a distanza i rivali, se mira a tagliare il traguardo per primo", scrive La Gazzetta dello Sport.

"L’Inter ha assimilato con una certa serenità il pareggio contro l’Atalanta, nonostante le polemiche per l’arbitraggio di Manganiello, perché ha concluso lo scorso weekend con un miglioramento in classifica. Le proteste, giustificate soprattutto per il rigore non concesso a Frattesi sull’1-1, sono state archiviate sobriamente dal presidente Marotta nel file dei rimpianti. Ma adesso non sono ammesse distrazioni in casa di un avversario, la Fiorentina, che si è stancata giovedì in Conference League ma non ha ancora acquisito un vantaggio rassicurante sulla zona retrocessione. Meglio non dare niente per scontato. Chivu si aspetta infatti una partita complicata, ricordando anche lo 0-3 maturato lo scorso anno al Franchi. Il primo vero campanello d’allarme per l’Inter di Simone Inzaghi, che di lì a qualche mese avrebbe buttato via il campionato, era suonato proprio lì", aggiunge Gazzetta.