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Retroscena Corsport: Chivu spesso si confronta al telefono con questo allenatore di Serie A

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Il fatto di conoscere tante lingue e molto bene l'inglese, favorisce anche lo scambio con altri allenatori di Serie A: in particolare con uno
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nella sua edizione odierna, il Corriere dello Sport si è focalizzato sul modo di comunicare di Cristian Chivu: il quotidiano ha infatti spiegato come l'essere poliglotta aiuta molto il tecnico dell'Inter soprattutto nel rapporto diretto coi calciatori.

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E il fatto di conoscere tante lingue e molto bene l'inglese, favorisce anche lo scambio con altri allenatori di Serie A: in particolare con Cesc Fabregas, con cui Chivu si confronta spesso per scambiarsi opinioni.

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"Dopo l’ultimo Como-Inter, Chivu e il tecnico spagnolo, negli spogliatoi, si sono scambiati le proprie impressioni in inglese. E capita pure che lo facciano al telefono. Perché alla fine certi canali restano sempre aperti", scrive il quotidiano.

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