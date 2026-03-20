CorSera – Italia, la squadra è fatta. Doppio sospiro di sollievo per Gattuso

Il Corriere della Sera parla di Bastoni e Tonali che riescono a recuperare per i play-off e svela quale sarà l'undici che sfiderà l'Irlanda del Nord

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 13:01)

Tonali alla fine ci sarà. Si era fatto male durante il ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona (il Newcastle ha perso 7-2 ed è stato eliminato) e rischiava di saltare il play-off per la qualificazione ai Mondiali dell'Italia. Gattuso avrà a disposizione pure Bastoni. Per questo il Corriere della Sera parla di "Doppio sospiro di sollievo" per il ct.

Un edema per il centrocampista che comunque potrebbe permettergli di giocare anche la partita di Premier League contro il Sunderland di domenica. "Anche se, ragionando in ottica azzurra, sarebbe meglio se Tonali riposasse per recuperare del tutto. E c’è un po’ di preoccupazione in tal senso", si legge sul quotidiano. Il difensore nerazzurro sta recuperando invece dalla botta alla tibia rimediata nel derby e che gli ha fatto saltare l'Atalanta. È atteso il suo rientro con la Fiorentina, nella partita che precede la sosta per le Nazionali.

La formazione probabile — Attesi per oggi i convocati di Gattuso. Ma l'Italia viene già disegnata in un 3-5-2 che sfiderà nella prima partita l'Irlanda del Nord:

Donnarumma; Mancini, Calafiori, Bastoni; Politano, Barella, Tonali, Locatelli, Dimarco; Retegui, Kean. Ieri Gravina ha spinto la Nazionale: «A Euro 2021 eravamo normali, siamo diventati speciali grazie al vento azzurro — ha detto Gravina —. Basta depressione: dobbiamo andare al Mondiale, anche a nuoto».

(Fonte: Corriere della Sera)