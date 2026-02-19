Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "Chivu ha un vantaggio appena lievitato in campionato, nonostante abbia avuto a lungo un dente scoperto con gli scontri diretti in A, in Europa invece nessuno pensava a un rischio uscita tanto rapida. Essere eliminati al playoff sarebbe un flop inatteso e grave perché sarà pure vero che è lo scudetto l’obiettivo, ma è altrettanto vero che Oaktree consideri la qualificazione agli ottavi il minimo indispensabile. Non è solo un fatto di prestigio per chi ha sfiorato la coppa per due volte negli ultimi tre anni, contano pure quegli undici milioni per il passaggio del turno che sarebbero ossigeno per il bilancio. Insomma, questo 3-1 rischia di far volteggiare una nuvola nera e pesante per tutta la stagione: per spazzarla via senza strascichi servirà una delle notti magiche di San Siro, stadio alla fine dei propri giorni ma che in passato ha regalato imprese eroiche. Per fortuna, l’erba milanese non è sintetica come quella in Norvegia".