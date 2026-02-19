La squadra di Chivu torna con una brutta sconfitta dalla Norvegia. Il commento del quotidiano sportivo

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 08:32)

L'andata dei play-off per Juve, Atalanta e Inter è stata un disastro. Pure la squadra di Chivuieri sera ha incassato una pesante sconfitta in Champions e a tutta pagina il Corriere dello Sport titola: "Bodo Shaming". Si parla quindi di 'vergogna' e nell'articolo che racconta la partita in Norvegia si legge: "Per l'Inter è nera glaciale".

"L'Inter completa il disastro italiano nei playoff in Champions. Anche i nerazzurri, infatti, incassano una sconfitta pesante in casa del Bodø/Glimt, complicando dannatamente la qualificazione agli ottavi. Servirà una grande prestazione a San Siro, per rimontare l'1-3 subìto per un improvviso crollo nel secondo tempo. I norvegesi hanno confermato tutte le loro qualità, agevolati anche dal terreno di gioco, che, di contro, ha messo in difficoltà gli uomini di Chivu, che non hanno mai corso sciolti. Sarebbe sbagliato, però, appellarsi al terreno sintetico, con tanto di pericolose pieghe", spiega Guadagno.

In evidenza gli errori in difesa e lo spreco in attacco al di là dei due pali. Anche se dall'Italia è arrivata la notizia del meno sette del Milan, non ci si può consolare: "Pur con in mezzo la trasferta di Lecce, si potranno dedicare forze e risorse al ritorno, al netto dell'infortunio di Lautaro, altra pessima notizia della serata. Perché uscire ai playoff da vice-campioni d'Europa sarebbe una grande delusione".

L'Inter ha incassato il primo gol, è riuscita a trovare il pari ma non è riuscita - nonostante vari tentativi - a trovare un gol. Ne ha trovati due il Bodo, in sequenza. "Chivu ha provato a recuperare con i cambi, ma i nerazzurri non sono più riusciti a rendersi veramente pericolosi. Martedì prossimo a San Siro dovrà essere tutto diverso", conclude il quotidiano sportivo.

(Fonte: Corriere dello Sport)