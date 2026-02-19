Non convincono le scelte di Chivu che fa turnover in Norvegia nell'andata dei playoff di Champions League e perde 3-1 contro il Bodo. Ora dovrà cercare di rimontare nella gara di ritorno martedì a San Siro.
GdS – Inter, risultato recuperabile. “Discutibile anteporre il Lecce a un playoff di Champions”
"La settimana nera del calcio italiano. Tre sconfitte su tre nell’andata del playoff di Champions. Ha perso anche l’Inter, nel gelo di Bodo, in Norvegia, e su un campo infido perché fatto di un’erba artificiale della peggior specie. Il Bodo ha meritato la vittoria, ma il 3-1 è esagerato. L’Inter ha giocato un buon primo tempo, chiuso sull’1-1, ha centrato due pali e ha sprecato due o tre buone occasioni. Ha pagato carissimi tre minuti di buio totale, tra il 61’ e il 64’, quando il Bodo ha piazzato un destro-sinistro micidiale. Il risultato è recuperabile, la qualificazione ancora alla portata. Due gol, per arrivare almeno ai supplementari, a questo Bodo si possono rosicchiare, a patto di schierare la miglior formazione possibile, senza far calcoli con vista campionato", analizza La Gazzetta dello Sport.
"La sconfitta di ieri si spiega anche con la rinuncia a Dimarco e Zielinski, i migliori interisti del momento, preservati per la partita di sabato a Lecce. Ognuno ha la sua scala di priorità, ma ci pare discutibile anteporre il Lecce a un playoff di Champions dal valore di oltre 15 milioni. Poi, se la serata di ieri va considerata positiva perché il Milan ha pareggiato contro il Como e l’Inter è prima in Serie A a +7 sui rossoneri secondi, va bene, guardiamo al nostro orticello e consoliamoci", aggiunge Gazzetta.
