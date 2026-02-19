"La settimana nera del calcio italiano. Tre sconfitte su tre nell’andata del playoff di Champions. Ha perso anche l’Inter, nel gelo di Bodo, in Norvegia, e su un campo infido perché fatto di un’erba artificiale della peggior specie. Il Bodo ha meritato la vittoria, ma il 3-1 è esagerato. L’Inter ha giocato un buon primo tempo, chiuso sull’1-1, ha centrato due pali e ha sprecato due o tre buone occasioni. Ha pagato carissimi tre minuti di buio totale, tra il 61’ e il 64’, quando il Bodo ha piazzato un destro-sinistro micidiale. Il risultato è recuperabile, la qualificazione ancora alla portata. Due gol, per arrivare almeno ai supplementari, a questo Bodo si possono rosicchiare, a patto di schierare la miglior formazione possibile, senza far calcoli con vista campionato", analizza La Gazzetta dello Sport.