Tanti gol con tanti marcatori. Se gli attaccanti fanno inevitabilmente la differenza, l'Inter è riuscita fin qui a esaltare la sua fase offensiva anche con altri interpreti
Tanti gol con tanti marcatori. Se gli attaccanti fanno inevitabilmente la differenza, l'Inter è riuscita fin qui a esaltare la sua fase offensiva anche con altri interpreti. Basti pensare che, come scrive il Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno fin qui portato in gol 16 calciatori, 17 se consideriamo tutte le competizioni:

"L’Inter quest’anno non solo segna a raffica, ma lo fa con tanti giocatori diversi. Domenica alla cooperativa del gol si sono uniti anche Manuel Akanji e Luis Henrique, allargando a sedici la schiera di nerazzurri andati a segno in campionato".

"Si tratta dell’ennesimo primato collezionato dalla squadra di Chivu, da condividere con Cagliari e Juve, che hanno mandato in rete altrettanti giocatori. Seguono Napoli e Milan, rispettivamente a quota 15 e 14. Allargando il focus a tutte le competizioni, l’Inter può contare su 17 marcatori diversi: Diouf, a secco in Serie A, ha segnato 3 gol tra Coppa Italia e Champions".

(Fonte: Corriere dello Sport)

