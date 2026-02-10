FC Inter 1908
Un'Inter spettacolare, creata a immagine e somiglianza del suo allenatore, Cristian Chivu, che il Corriere della Sera oggi in edicola definisce Mister Empatia
Un'Inter spettacolare, creata a immagine e somiglianza del suo allenatore, Cristian Chivu, che il Corriere della Sera oggi in edicola definisce Mister Empatia.

Si legge:

"Mister Empatia Cristian Chivu la sua Inter l’ha plasmata come uno scultore: con colpi duri, idee chiare, la capacità di levigare gli spigoli e anche i muscoli, grazie al suo staff di preparatori che ha reso più leggeri e potenti uomini chiave come Lautaro e Dimarco, solo per citare i due casi più eclatanti".

(Fonte: Corriere della Sera)

