Un'Inter spettacolare, creata a immagine e somiglianza del suo allenatore, Cristian Chivu, che il Corriere della Sera oggi in edicola definisce Mister Empatia.
Colpi duri, idee chiare e muscoli al top: Mister Empatia Chivu ha plasmato la sua Inter
Si legge:
"Mister Empatia Cristian Chivu la sua Inter l’ha plasmata come uno scultore: con colpi duri, idee chiare, la capacità di levigare gli spigoli e anche i muscoli, grazie al suo staff di preparatori che ha reso più leggeri e potenti uomini chiave come Lautaro e Dimarco, solo per citare i due casi più eclatanti".
