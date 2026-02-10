In una stagione quasi perfetta fin qui, l'Inter ha dovuto digerire delle sconfitte molto fastidiose. Oltre a quelle in Champions League, quelle in campionato contro Milan e Juventus.

"Solo due volte in tutta la stagione la cooperativa del gol interista non ha segnato: contro il Milan e contro il Liverpool, non a caso due sconfitte non digerite. Per rimediare alla prima c’è il derby dell’8 marzo (data ancora da confermare), ma all’orizzonte sabato sera c’è la Juventus, contro la quale allo Stadium però non erano bastati tre gol per vincere. E infatti i muri dello spogliatoio interista tremano ancora per quella notte".