L'esterno destro olandese, dopo aver lasciato il ritiro della sua Nazionale per un problema alla caviglia, è tornato in Italia

Fabio Alampi Redattore 16 novembre 2025 (modifica il 16 novembre 2025 | 08:16)

Dopo aver lasciato il ritiro dell'Olanda per un problema alla caviglia, Denzel Dumfries ha fatto subito ritorno ad Appiano Gentile per mettersi agli ordini dello staff medico dell'Inter. L'esterno nerazzurroha svolto terapie specifiche, e l'obiettivo è quello di essere a disposizione di Chivu per il derby contro il Milan in programma tra una settimana.

Tuttosport illustra il programma di recupero stilato per il giocatore: "Il presente - o quasi - dice derby, in programma domenica 23 novembre, quando Chivu dovrà decidere proprio quale centrale fra Acerbi, De Vrij e Bisseck schierare contro Leao e Pulisic. Col Milan dovrebbe esserci invece Dumfries, rientrato già ieri ad Appiano per un fastidio alla caviglia sinistra che ha convinto l'Olanda a rimandarlo a casa.

Ieri l'esterno non ha effettuato esami e ha svolto terapie con Darmian e Mkhitaryan (lui sicuramente out nel derby), mentre oggi riposerà come tutto il resto del gruppo rimasto a Milano. Domani l'olandese lavorerà ancora con gli altri indisponibili, mentre martedì ci sarà la ripresa della squadra con Lautaro Martinez primo nazionale a rientrare".