Calvarese: “Marchetti impreciso a livello tecnico e disciplinare. Esposito…”

Matteo Pifferi Redattore 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 13:46)

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha analizzato l'arbitraggio di Marchetti in Inter-Torino di Coppa Italia: "Impreciso dal punto di vista tecnico e disciplinare, Matteo Marchetti porta comunque a casa una partita non difficile, priva di episodi significativi nelle aree di rigore, anche grazie al comportamento corretto dei calciatori nerazzurri e granata. A ll’U-Power Stadium di Monza, nel primo tempo il direttore di gara laziale fischia tredici falli.

Sbagliato quello di Saul Coco su Ange Bonny, mentre è corretto quello del difensore su Frattesi nell’area di rigore nerazzurra. Giusto non ammonire Obrador per un fallo su Frattesi, mentre Marchetti fischia troppo frettolosamente su un fuorigioco dell’Inter senza accorgersi di Pedersen pronto a involarsi in ripartenza se fosse stato dato il vantaggio. Curioso poi il siparietto quando l’internazionale di Ostia inverte la direzione col braccio indicando un fallo, salvo poi correggersi e scusarsi.

Nella ripresa i falli sono dieci. Regolare il 2-1: tra Njie e De Vrij è uno scontro di gioco. Giusto il giallo a Sucic che da dietro ferma Njie in ripartenza sulla fascia. Annullato dal campo un gol di Prati per fuorigioco, col silent check che conferma come il centrocampista fosse davanti rispetto a Pio Esposito. Esagerato il giallo al classe 2005 che allarga sì il gomito su Tameze ma senza intensità nel gesto; giusto invece quello a Maripàn che entra in ritardo proprio su Esposito".