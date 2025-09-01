Serata negativa per i due attaccanti dell'Inter che non sono riusciti a incidere e a trascinare la squadra come avevano fatto col Torino

Andrea Della Sala Redattore 1 settembre 2025 (modifica il 1 settembre 2025 | 08:16)

Serata negativa per l'Inter e per i due attaccanti Lautaro e Thuram che non sono riusciti a incidere e a trascinare la squadra come avevano fatto col Torino.

"La potenza è nulla senza controllo. Ecco, a San Siro è andata proprio così: per provare a raddrizzare l’andazzo da serataccia, a un certo punto l’Inter ha provato a moltiplicare le forze lì davanti e ha calato sul tavolo tutti e quattro gli assi dal mazzo di carte. Ha aperto con la quotatissima ThuLa e ha chiuso con Pio e Bonny insieme ai due titolarissimi, ma il controllo no, quello è rimasto saldamente tra i piedi di Davis e compagnia. E allora San Siro è diventato un salotto da cortesie per gli ospiti: alla festa contro il Torino, una settimana fa, avevano brindato tutti, da Thuram di nuovo in versione bomber a Lautaro e Bonny, a segno alla prima da nerazzurro, mentre Esposito applaudiva in tribuna; ieri invece sull’attacco di Chivu è calato il buio. I 70 mila di San Siro hanno provato a spingere le discese di Marcus che promettevano faville, hanno esultato al colpo di tacco elegantissimo di Pio quasi come fosse un gol, ma alla fine si sono arresi anche loro: il risveglio di questo primo lunedì di settembre ha riportato l’Inter e i suoi tifosi alla cara vecchia certezza del passato. Senza i gol della ThuLa, e di chi deve farne le veci, si finisce fuori strada", spiega La Gazzetta dello Sport.

"È un problema noto, in casa Inter, non a caso gran parte delle energie del mercato che sta per chiudersi sono state spese su un attaccante, Lookman, che si era promesso ai nerazzurri ma è rimasto dov’era, a meno di sorprese dell’ultimissima ora. Dirigenti e allenatore hanno deciso di virare su altri obiettivi, anche perché la crescita dei due giovani sbarcati ad Appiano per assistere la ThuLa procedeva più spedita di quanto si potesse pensare. Esposito ha bagnato con il gol il debutto da titolare già al Mondiale americano e poi ha marchiato l’estate interista con reti e prestazioni da big durante i test precampionato, mentre per Bonny parlava il biglietto da visita, prima presenza ufficiale, da subentrato, e prima rete. La realtà ha bussato con forza ieri sera, mentre le giocate dell’Udinese mandavano in tilt Bisseck e gli altri difensori, e ha mostrato un quadro con qualche pennellata – vedi Thuram, il migliore dei suoi per la seconda partita di fila – e molti, troppi spazi vuoti".

"Di errori non ne ha commessi sotto porta Lautaro, semplicemente perché non è mai riuscito a inquadrare lo specchio. Un anno fa, a ottobre, proprio contro l’Udinese si era sbloccato con una doppietta dopo cinque, lunghe, giornate di digiuno: il Toro era stanco, appesantito, spremuto dopo una stagione senza sosta tra club e nazionale. Stavolta le premesse erano di tutt’altro tono: Lautaro era scattato a tutta, poi la frenata di ieri. Condita da un insolito nervosismo durato tutta la partita: quel giallo nel finale è lì a fotografarlo", scrive Gazzetta.