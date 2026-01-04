FC Inter 1908
In pochi giorni la squadra nerazzurra ha in palio punti pesanti nell'economia della classifica
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Tre impegni in sette giorni per dare un indirizzo comunque al campionato. L'Inter sfida oggi il Bologna, poi andrà a Parma mercoledì e infine domenica ospiterà a San Siro il Napoli. 270' che mettono in palio una sterzata importante. Ne parla anche il Corriere dello Sport di oggi:

"Una settimana da Chivu. Prima il Bologna, che ha tolto all’Inter il primo obiettivo stagionale, ovvero la Supercoppa, poi il ritorno al Parma, dove il tecnico rumeno ha avuto la sua prima esperienza su una panchina professionistica, breve ma utile comunque per proiettarlo su quella interista, e infine il Napoli, uno “scontro tra titani”, dal peso inevitabilmente significativo nella corsa scudetto. Insomma, subito un inizio d’anno sulle montagne russe per la formazione nerazzurra. Che, dopo aver chiuso il 2025 in vetta, per confermarsi lassù ora deve obbligatoriamente battere la bestia nera Bologna per superare nuovamente il Milan".

