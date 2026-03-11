Il centrocampista turco ha un contratto in scadenza nel 2027 per cui in estate sarà al bivio

Quale sarà il futuro di Hakan Calhanoglu? In casa Inter si riflette, considerando il dato anagrafico e tutte le variabili collegate. Spiega il Corriere dello Sport:

"La domanda è scontata: ha senso insistere su un giocatore che, a 32 anni, non garantisce più la stessa tenuta fisica e che, per di più, ha un ingaggio da 6,5 milioni? Insomma, è tutto da vedere se gli verrà effettivamente proposto un nuovo contratto. Fermo restando che i tempi sono destinati a dilatarsi.