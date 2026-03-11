Quale sarà il futuro di Hakan Calhanoglu? In casa Inter si riflette, considerando il dato anagrafico e tutte le variabili collegate. Spiega il Corriere dello Sport:
CdS – Inter, si riflette sul futuro di Calhanoglu: c’è una domanda scontata da farsi
"La domanda è scontata: ha senso insistere su un giocatore che, a 32 anni, non garantisce più la stessa tenuta fisica e che, per di più, ha un ingaggio da 6,5 milioni? Insomma, è tutto da vedere se gli verrà effettivamente proposto un nuovo contratto. Fermo restando che i tempi sono destinati a dilatarsi.
L’eventuale separazione da Calhanoglu obbligherà l'Inter a riconfigurare la mediana, di cui era un cardine. Vero che Zielinski lo ha sostituto al meglio, ma il polacco, oltre che un adattato nel ruolo di regista, è un coetaneo del turco. Significa che cucirgli addosso la nuova mediana potrebbe essere un rischio. Meglio, forse, procedere con un maquillage più profondo del reparto, che non significherebbe fare a meno anche del polacco, ma studiare un centrocampo con caratteristiche differenti".
