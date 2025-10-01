L’Inter ha superato lo Slavia Praga 3-0 con una prova convincente in ogni reparto.
Inter-Slavia Praga 3-0, pagelle CdS: Calhanoglu domina, Bastoni ci ha preso gusto
Per il Corriere dello Sport il migliore in casa nerazzurro è il capitano Lautaro Martinez (8), autore di una doppietta: “La pressione generosa propizia l’errore di Stanek che gli consegna la sfera per il primo sigillo stagionale in Champions League. Raddoppia il bottino personale prima di uscire dal campo tra gli applausi”.
Bene anche Calhanoglu (7,5): “Ha raccolto pienamente l’invito rivolto da Chivu a tutta la squadra: è tornato a mostrare la miglior versione di sé. Dominante in mezzo al campo, con e senza palla”.
Bastoni (7) continua a sfornare assist: “Ci ha preso gusto a sfornare assist. L’intesa con Lautaro che aveva aperto il match a Cagliari, stavolta chiude i giochi”.
Di seguito tutti i voti: Chivu (all.) 7, Sommer 6, Bisseck 6, Akanji (22’ st) 6.5, Acerbi 7, Bastoni 7, Dumfries 7, Darmian (31’ st) sv, Sucic 6.5, Calhanoglu 7.5, Zielinski 6.5, Barella (22’ st) 6, Dimarco 6, Lautaro 8, P. Esposito (22’ st) 6, Thuram 7, Bonny (22’ st) 6.
