FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter-Slavia Praga 3-0, pagelle CdS: Calhanoglu domina, Bastoni ci ha preso gusto

news

Inter-Slavia Praga 3-0, pagelle CdS: Calhanoglu domina, Bastoni ci ha preso gusto

Inter-Slavia Praga 3-0, pagelle CdS: Calhanoglu domina, Bastoni ci ha preso gusto - immagine 1
Doppietta di Lautaro e gol di Dumfries per i nerazzurri: bene Bastoni e Acerbi, Calhanoglu regista totale, due assist per Thuram
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L’Inter ha superato lo Slavia Praga 3-0 con una prova convincente in ogni reparto.

Inter-Slavia Praga 3-0, pagelle CdS: Calhanoglu domina, Bastoni ci ha preso gusto- immagine 2
Getty Images

Per il Corriere dello Sport il migliore in casa nerazzurro è il capitano Lautaro Martinez (8), autore di una doppietta: “La pressione generosa propizia l’errore di Stanek che gli consegna la sfera per il primo sigillo stagionale in Champions League. Raddoppia il bottino personale prima di uscire dal campo tra gli applausi”.

Bene anche Calhanoglu (7,5): “Ha raccolto pienamente l’invito rivolto da Chivu a tutta la squadra: è tornato a mostrare la miglior versione di sé. Dominante in mezzo al campo, con e senza palla”.

Inter-Slavia Praga 3-0, pagelle CdS: Calhanoglu domina, Bastoni ci ha preso gusto- immagine 3
Getty Images

Bastoni (7) continua a sfornare assist: “Ci ha preso gusto a sfornare assist. L’intesa con Lautaro che aveva aperto il match a Cagliari, stavolta chiude i giochi”.

Di seguito tutti i voti: Chivu (all.) 7, Sommer 6, Bisseck 6, Akanji (22’ st) 6.5, Acerbi 7, Bastoni 7, Dumfries 7, Darmian (31’ st) sv, Sucic 6.5, Calhanoglu 7.5, Zielinski 6.5, Barella (22’ st) 6, Dimarco 6, Lautaro 8, P. Esposito (22’ st) 6, Thuram 7, Bonny (22’ st) 6.

Leggi anche
Inter, Lautaro nella storia: gol emblematico e record, il feeling con Chivu…
TS – Inter imbattibile a San Siro in Champions: l’ultima sconfitta addirittura…

© RIPRODUZIONE RISERVATA