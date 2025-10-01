Inter, Lautaro nella storia: gol emblematico e record, il feeling con Chivu…

Il Toro firma una doppietta e si rilancia: uscito tra gli applausi, è già a quota quattro gol in questa stagione

Alessandro De Felice Redattore 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 13:32)

La rete che sblocca Inter-Slavia Praga racchiude l’essenza di Lautaro Martinez: spirito di sacrificio e voglia di non mollare su nessun pallone. Il Toro è già a quota 4 gol in sei partite, delle due quali segnate ieri sera ai cechi.

“Il primo gol è quello più significativo perché ha messo in pratica la necessità di dare l’esempio ai compagni da capitano vero - scrive il Corriere dello Sport -. Un attaccante vero che insegue il suo obiettivo su qualsiasi pallone, anche quando questo è (o meglio, sembra essere) tra i piedi degli avversari”.

Con la doppietta di ieri sera, il centravanti argentino è diventato il primo attaccante nella storia dell’Inter ad andare a segno in sette diverse edizioni di Champions League, aggiunge il quotidiano.

Nella ripresa, Lautaro lascia il posto a Pio Esposito e sistema la fasciatura alla caviglia con cura.

“L’intesa con lo stesso Chivu è ottima e, fin dall’inizio al Mondiale per club, Lautaro sta facendo di tutto per agevolare il compito dell’allenatore, legittimando quelle scelte che ambiscono ad aprire un nuovo ciclo dopo il quadriennio targato Inzaghi” conclude il CorSport.