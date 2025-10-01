FC Inter 1908
L'Inter vince contro lo Slavia Praga per 3-0, ma i gol potevano essere di più. Fino alla sosta calendario in discesa, poi le sfide toste
"Un regalo del portiere Stanek spalanca all’Inter le porte della seconda vittoria consecutiva in Champions. Lautaro, sempre lui, è pronto a approfittarne. Chivu sperimenta il turnover e considerando che deve vincere le prime quattro partite europee prima che il calendario si imbizzarrisca, è arrivato senza penare a metà dell’opera. Il problema è sempre il solito: servirebbe più cattiveria e cinismo negli ultimi trenta metri. Perché nel maxi girone conta anche segnare il più possibile", scrive il Corriere della Sera.

"La squadra cresce nella condizione e nella convinzione e l’allenatore continua nel lavoro di ricostruzione, anche psicologica, dopo il tremendo finale della scorsa stagione. Un’altra buona notizia è che le stelle brillano: il feroce Lautaro firma una doppietta, l’elegante Thuram mette in piede in due gol (anche se esce per un problema muscolare) e Calhanoglu torna dominante in mezzo al campo. Ma solo dopo la sosta, con le trasferte consecutive in casa della Roma e del Napoli, capiremo il vero valore dell’Inter", aggiunge il quotidiano.

