L'Inter vince contro lo Slavia Praga per 3-0, ma i gol potevano essere di più. Fino alla sosta calendario in discesa, poi le sfide toste
CorSera – Inter, solito problema: serve più cattiveria. Dopo la sosta capiremo il vero valore
"Un regalo del portiere Stanek spalanca all’Inter le porte della seconda vittoria consecutiva in Champions. Lautaro, sempre lui, è pronto a approfittarne. Chivu sperimenta il turnover e considerando che deve vincere le prime quattro partite europee prima che il calendario si imbizzarrisca, è arrivato senza penare a metà dell’opera. Il problema è sempre il solito: servirebbe più cattiveria e cinismo negli ultimi trenta metri. Perché nel maxi girone conta anche segnare il più possibile", scrive il Corriere della Sera.
"La squadra cresce nella condizione e nella convinzione e l’allenatore continua nel lavoro di ricostruzione, anche psicologica, dopo il tremendo finale della scorsa stagione. Un’altra buona notizia è che le stelle brillano: il feroce Lautaro firma una doppietta, l’elegante Thuram mette in piede in due gol (anche se esce per un problema muscolare) e Calhanoglu torna dominante in mezzo al campo. Ma solo dopo la sosta, con le trasferte consecutive in casa della Roma e del Napoli, capiremo il vero valore dell’Inter", aggiunge il quotidiano.
