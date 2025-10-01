"Un regalo del portiere Stanek spalanca all’Inter le porte della seconda vittoria consecutiva in Champions. Lautaro, sempre lui, è pronto a approfittarne. Chivu sperimenta il turnover e considerando che deve vincere le prime quattro partite europee prima che il calendario si imbizzarrisca, è arrivato senza penare a metà dell’opera. Il problema è sempre il solito: servirebbe più cattiveria e cinismo negli ultimi trenta metri. Perché nel maxi girone conta anche segnare il più possibile", scrive il Corriere della Sera.