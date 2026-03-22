Durante Fuoriclasse di Dazn, il giornalista Andrea Marinozzi ha commentato la prestazione dell'Inter in casa della Fiorentina:
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fcinter1908 ultimora Marinozzi: “Sosta aumenta pressione sull’Inter. Manca Thuram, fa pensare all’assenza di Lautaro”
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Marinozzi: “Sosta aumenta pressione sull’Inter. Manca Thuram, fa pensare all’assenza di Lautaro”
Durante Fuoriclasse di Dazn, il giornalista Andrea Marinozzi ha commentato la prestazione dell'Inter in casa della Fiorentina
"La sosta aumenta la pressione. Il Napoli ha lo scontro diretto in casa e ora sta ritrovando tutte le sue forze. Conte è stato chiarissimo. Inter un pochino prevedibile quando affronterà Roma e Como si vedrà. Thuram non mi è piaciuto, sta mancando tanto all'Inter. Le sue prestazioni ci fanno sempre pensare all'assenza di Lautaro Martinez. Sommer? Aspetto che ritroviamo spesso in questa stagione, poteva far meglio ma non è un errore evidente.
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