"La sosta aumenta la pressione. Il Napoli ha lo scontro diretto in casa e ora sta ritrovando tutte le sue forze. Conte è stato chiarissimo. Inter un pochino prevedibile quando affronterà Roma e Como si vedrà. Thuram non mi è piaciuto, sta mancando tanto all'Inter. Le sue prestazioni ci fanno sempre pensare all'assenza di Lautaro Martinez. Sommer? Aspetto che ritroviamo spesso in questa stagione, poteva far meglio ma non è un errore evidente.