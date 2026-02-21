Il Toro si è fermato contro il Bodo/Glimt e rischia seriamente di saltare il Milan: due precedenti nel derby senza di lui

Alessandro De Felice Redattore 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 08:02)

Nella missione rimonta contro il Bodo/Glimt di martedì a San Siro, l’Inter non potrà contare su Lautaro Martinez. Il Toro si è fermato in Norvegia e ieri ha sostenuto gli esami strumentali all’Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.

Confermate le sensazioni negative a caldo, con Chivu che aveva affermato nel post gara: “L’abbiamo perso, starà fuori per un po’ perché si è fatto male, l’infortunio è serio”.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, solitamente, ci vogliono tra le 4 e le 5 settimane per recuperare appieno, e l’argentino si sottoporrà a nuovi controlli a distanza di 7 giorni dallo stop.

“Stando così le cose, significherebbe rivedere Lautaro in campo a fine marzo — e out per Lecce, Bodo, Genoa, Como, Milan e Atalanta — e quindi di nuovo potenzialmente arruolabile per la trasferta di Firenze”.

L’Inter spera di riaverlo prima della sosta per le nazionali (23-31 marzo), altrimenti bisognerà aspettare Inter-Roma di inizio aprile.

Così Lautaro potrebbe saltare anche gli ottavi di Champions si giocherebbero il 10 o l’11 marzo (l’andata) e il 17 o 18 il ritorno.

Ma il Toro vuole provare a recuperare al più presto. “Saltare la prossima gara-rivincita contro il Bodo, gli eventuali ottavi di Champions e soprattutto il derby del fine settimana dell’8 marzo per lui è quasi più doloroso dell’infortunio stesso” evidenzia la Rosea.

“Ma per vederlo in campo in Milan-Inter ci vorrebbe veramente un miracolo”. Sono due i precedenti, da quando Lautaro è sbarcato a Milano, nel derby senza il Toro.

“Un’Inter senza Lautaro nel derby si è vista, da quando l’argentino è arrivato a Milano, soltanto due volte: la prima alla sua prima stagione interista, per decisione di Luciano Spalletti che lo lasciò in panchina, e poi nella partita di ritorno dell’annata successiva perché squalificato”.