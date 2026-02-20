"Il pareggio del Milan, nel recupero contro il Como in Serie A, ha addolcito un po’ la nottataccia dell’Inter, bastonata in Champions dal Bodo. Il Diavolo non è risalito a meno cinque, si è impantanato a meno sette, a una certa distanza dalla capolista. Il nuovo giorno però ha portato con sé altre notizie e riflessioni. Oltre alla partita, l’Inter in Norvegia ha perso il suo cannoniere, Lautaro Martinez. Oggi conosceremo l’entità dell’infortunio e avremo una prognosi di massima, ma le lesioni muscolari a un polpaccio sono infide ed è difficile che il capitano recuperi per il derby del fine settimana dell’8 marzo. Sarà un’assenza pesantissima. Tra il ritorno del playoff Champions contro i “furbetti del campettino” - ha fatto bene la società a lamentarsi con l’Uefa per l’orribile terreno sintetico di Bodo, un fattore che crea disparità di condizioni tra i gialloneri norvegesi e gli avversari e che facilita gli infortuni di chi non è uso a giocare lì -, tra la rivincita con il Bodo martedì a San Siro, si diceva, e le due giornate di campionato contro Lecce, domani, e Genoa, sabato 28 febbraio, l’Inter è a un passaggio delicato della stagione. Cristian Chivu è stretto tra l’esigenza di tentare il ribaltone contro il Bodo - ballano circa 15 milioni, incluso l’incasso casalingo degli eventuali ottavi - e la necessità di fare sei punti in campionato per tenere lontano il Milan. Lecce e Genoa non sono scogli insormontabili, anche se Di Francesco viene da due vittorie consecutive e ai rossoblù di De Rossi fa difetto la classifica, non una certa idea di gioco.