CdS – Inter, il dato sull’ultima gara dell’anno è positivo

È stato un 2025 difficile per la squadra nerazzurra che deve però tenere a mente anche gli aspetti positivi di una stagione in cui ha sempre lottato per tutto

È un 2025 da dimenticare dal punto di vista dei risultati anche se ci sono cose fatte che vanno tenute in memoria, dalle quali ripartire sempre per andare avanti. Nell'ultima gara del 2025 l'Inter affronta l'Atalanta. La squadra, che aveva iniziato con Juric dopo l'addio di Gasperini, ha ricominciato con Palladino.

"L'Inter stasera cerca tre punti per mandare in archivio un anno solare pieno di contraddizioni sotto il profilo del rendimento e dei risultati. Salutare il 2025 con una vittoria sarebbe importante ovviamente anche per consolidare la classifica, nel primo di una serie di impegni ravvicinati da affrontare con grande attenzione", si legge sul Corriere dello Sport.

Il dato

Il quotidiano sportivo pesca un dato: "Nelle ultime dieci stagioni i nerazzurri sono quasi sempre riusciti a trovare la vittoria nell'impegno che ha preceduto la notte di San Silvestro. Lo score è di sette successi (di cui uno contro l’Atalanta, nel 2022 a Bergamo), due pareggi e una sconfitta. Il passo falso risale proprio a dieci anni fa: l'ultima a battere i nerazzurri in questo momento dell'anno fu la Lazio di Pioli nel 2015. I biancocelesti sbancarono San Siro grazie alla doppietta di Candreva, vanificando il momentaneo pareggio di Mauro Icardi, facendo scricchiolare la vetta poi persa definitivamente dall'Inter di Mancini nel giro di poco tempo", scrive il quotidiano.