Palladino ha già battuto l'Inter quando allenava il Monza e poi la Fiorentina. E oggi affronta Chivucon la sua Atalanta, la squadra che ha raccolto dalle mani di Juric dopo l'esonero. "Chivu sa che non sarà una gara semplice anche se l'Atalanta è senza il giocatore più in forma e più forte, Lookman, che poteva essere dell'Inter e che invece ora è in Marocco per giocare da protagonista la Coppa D'Africa. Un bel vantaggio per Chivu e un danno per Palladino che in cinquanta giorni ha rimesso in piedi la squadra bergamasca superando l'Inter nella classifica della Champions League e va a caccia di punti per le posizioni dell'Europa che Gasperini ha centrato otto volte su nove", scrive Il Giornale.