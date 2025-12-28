Palladino ha già battuto l'Inter quando allenava il Monza e poi la Fiorentina. E oggi affronta Chivucon la sua Atalanta, la squadra che ha raccolto dalle mani di Juric dopo l'esonero. "Chivu sa che non sarà una gara semplice anche se l'Atalanta è senza il giocatore più in forma e più forte, Lookman, che poteva essere dell'Inter e che invece ora è in Marocco per giocare da protagonista la Coppa D'Africa. Un bel vantaggio per Chivu e un danno per Palladino che in cinquanta giorni ha rimesso in piedi la squadra bergamasca superando l'Inter nella classifica della Champions League e va a caccia di punti per le posizioni dell'Europa che Gasperini ha centrato otto volte su nove", scrive Il Giornale.
Il Giornale – Inter, enigmatico Chivu su Frattesi: partenza vicina. Palladino ha già…
Il quotidiano parla della partita con l'Atalanta e parla del possibile addio del centrocampista
L'Inter non può scivolare dopo la sconfitta in Arabia e potrebbe chiudere il 2025 in testa alla classifica (con una partita in meno). Chivu ha chiesto alla sua squadra di essere più forte delle frustrazioni dopo la sconfitta di Riad, ha difeso Luis Henrique e le parole su Frattesi("Non posso raccontare tutto, ci sono cose che restano nello spogliatoio") sono enigmatiche e fanno pensare ad una partenza che si avvicina.
Per la gara con l'Atalanta - scrive ancora il quotidiano - Chivu recupera Calhanoglu e gioca con la migliore formazione possibile con Lautaro e Thuram in attacco. Palladino gioca con Pasalic, Scamacca e De Kaetelare e ha il dubbio Djimisiti.
