"Dalla Supercoppa in Arabia Saudita , a 5000 chilometri dall’Italia, alla lotta scudetto in un triangolo ravvicinato tra Milano, Cremona e Bergamo in una domenica senza pause dall’ora di pranzo al dopocena". Il quotidiano La Stampa parla della lotta scudetto e si riferisce agli impegni di Napoli, Milan e Inter .

"Il Napoli cercherà di approfittare dell’autostima guadagnata con il trionfo di Riad per guarire dal mal di trasferta: quattro sconfitte in questo campionato lontano dal Maradona. Le milanesi sono le grandi deluse della competizione in Medio Oriente. Il Milan ha confermato nella semifinale con la squadra di Conte la recente media di due gol subiti a partita. L’Inter ha l’impegno sulla carta più complesso. Contro l’Atalanta rigenerata da Palladino. La delusione ai rigori con il Bologna in Supercoppa ha in parte offuscato il sorpasso in testa al campionato, ma come ha detto Chivu alla vigilia «Una grande squadra deve essere più forte delle percezioni»", scrive il quotidiano.