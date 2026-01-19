"Non c’è big match più «big» di quello con l’Arsenal di domani per capire le ambizioni dell’Inter in Champions. La priorità è lo scudetto, perché Milan, Napoli e Roma non mollano. E la formazione di Udine lo ha confermato, dato che hanno riposato solo Bastoni e Thuram. Ma con la nuova formula del maxi girone, i due cammini in Italia e in Europa si intrecciano. L’Inter reduce da due sconfitte nel finale con Atletico e Liverpool, deve puntare forte su un posto tra le prime 8, per evitare il doppio playoff a cavallo della sfida alla Juve (15 febbraio)", analizza il Corriere della Sera.

"L’Inter l’anno scorso aveva chiuso con 16 gol, attualmente è la prima in Italia per gol da corner (9) e la terza in Europa. Nello staff di Chivu è Palombo quello che studia nuove combinazioni. E se l’anno scorso in Premier lo spietato Merino aveva ammesso che il gol da angolo che aveva appena segnato era stato provato solo il giorno prima, anche l’Inter a Verona con Zielinski (in gol al volo da fuori area su corner di Calhanoglu) aveva segnato «con appena un paio di prove in allenamento e io ero anche contrario...» come ha confessato sorridendo Chivu. Ci vuole calcolo quindi, ma anche improvvisazione, contro il gelido Arteta, che con la sua ossessione del controllo domina anche la Premier. Tenendo conto che il corner al 93’ di Madrid da cui è nato il colpo di testa di Gimenez e il rigore che ha causato il ko in casa col Liverpool sono due calci piazzati: l’allerta è massima", spiega il quotidiano.