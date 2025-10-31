Con Petar Sucic, la tradizione croata all'Inter sembra poter essere decisamente rispettata. Anzi, secondo Il Giorno, c'è l'impressione che il centrocampista nerazzurro possa fare anche meglio di illustri connazionali passati per la Milano interista come Perisic e Brozovic:

"Storicamente non è andata malissimo nemmeno all’Inter: ha beneficiato negli anni delle prestazioni di Perisic, colonna del Psv Eindhoven e della nazionale a 36 anni; nonché di Brozovic, andato a riempire il portafoglio personale nella Saudi League dopo la fruttuosa esperienza interista".