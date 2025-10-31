Con Petar Sucic, la tradizione croata all'Inter sembra poter essere decisamente rispettata. Anzi, secondo Il Giorno, c'è l'impressione che il centrocampista nerazzurro possa fare anche meglio di illustri connazionali passati per la Milano interista come Perisic e Brozovic:
Inter, questo Sucic incanta: "C'è l'impressione che possa fare anche meglio di…"
Inter, questo Sucic incanta: “C’è l’impressione che possa fare anche meglio di…”
Con Petar Sucic, la tradizione croata all'Inter sembra poter essere decisamente rispettata. Anzi, c'è un'impressione ben precisa
"Storicamente non è andata malissimo nemmeno all’Inter: ha beneficiato negli anni delle prestazioni di Perisic, colonna del Psv Eindhoven e della nazionale a 36 anni; nonché di Brozovic, andato a riempire il portafoglio personale nella Saudi League dopo la fruttuosa esperienza interista".
"In potenza c’è l’impressione che Sucic possa fare anche meglio, perché nessuno dei due era lontanamente allo stesso punto della carriera a 22 anni, già più volte titolare con la Croazia e in ascesa in una squadra vice-campione d’Europa in carica".
(Fonte: Il Giorno)
