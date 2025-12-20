"La beffa nel deserto è un insieme di episodi grotteschi da ispirare un romanzo d’appendice: un rigore regalato e scovato dal Var, un altro cancellato dopo che Chiffi lo aveva fischiato, tre tiri inguardabili nella giostra finale. Una combinazione diabolica. E pensare che per l’Inter questo è il primo pareggio stagionale, dopo 16 vittorie e 6 sconfitte. Ma è il risultato peggiore perché infila la squadra nel primo binario morto: con questa superficialità non si va lontano", spiega La Gazzetta dello Sport.

"E’ fastidioso lasciare in fretta la Supercoppa, alla quale teneva la società e teneva Cristian Chivu. Ma è soprattutto preoccupante la gestione dei momenti delle partite: non è bastato all’Inter passare in vantaggio dopo un minuto e spiccioli per tenere a bada la blanda reazione del Bologna. Bisseck ha causato il terzo rigore della sua sciagurata serie. E da lì in poi gli errori sotto porta, uniti alla bravura di Ravaglia, hanno determinato l’eliminazione. Non giustissima, per quanto le squadre hanno espresso in questa semifinale, ma meritata da chi avrebbe potuto e dovuto evitarla", chiude il quotidiano.