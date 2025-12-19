Sandro Sabatini, giornalista, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha commentato così l'eliminazione dell'Inter dalla Supercoppa

Marco Astori Redattore 19 dicembre 2025 (modifica il 19 dicembre 2025 | 23:33)

Sandro Sabatini, giornalista, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha commentato così l'eliminazione dell'Inter dalla Supercoppa per mano del Bologna: "Adesso vi racconteranno che il Bologna ha giocato bene, ed è vero, che Italiano è un grande allenatore e c'è un senso storico nella finale col Napoli, ma la storia di questa semifinale va raccontata con gli errori di Chivu, fondamentalmente uno, evidente.

Figlio dell'inesperienza, stavolta di un cambio: di un giocatore, Zielinski. Esce lui a 4 minuti dal 90' ed entra Sucic: mi spiegato che senso ha? Il polacco è un grande rigorista, sa come comportarsi: Chivu lo toglie per Sucic, che non è neanche designato nei rigoristi.

E' un errore che poi si paga. Stavolta si può dire che Chivu è inesperto: è un particolare, un dettaglio. Quando sei a 4 minuti dalla fine, devi pensare ai rigori".