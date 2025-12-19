FC Inter 1908
Sandro Sabatini, giornalista, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha commentato così l'eliminazione dell'Inter dalla Supercoppa
Marco Astori
Sandro Sabatini, giornalista, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha commentato così l'eliminazione dell'Inter dalla Supercoppa per mano del Bologna: "Adesso vi racconteranno che il Bologna ha giocato bene, ed è vero, che Italiano è un grande allenatore e c'è un senso storico nella finale col Napoli, ma la storia di questa semifinale va raccontata con gli errori di Chivu, fondamentalmente uno, evidente.

Figlio dell'inesperienza, stavolta di un cambio: di un giocatore, Zielinski. Esce lui a 4 minuti dal 90' ed entra Sucic: mi spiegato che senso ha? Il polacco è un grande rigorista, sa come comportarsi: Chivu lo toglie per Sucic, che non è neanche designato nei rigoristi.

E' un errore che poi si paga. Stavolta si può dire che Chivu è inesperto: è un particolare, un dettaglio. Quando sei a 4 minuti dalla fine, devi pensare ai rigori".

