Moviola Inter-Bologna, Guida promosso. CdS: “Nessuna decisione…”

"Calhanoglu salta e colpisce con la spalla Odgard, Guida fischia il fallo (ci sta), il turco protesta tanto, forse anche troppo, e arriva il giallo. Corretto quello di Bastoni, che si ferma, punta Rowe e gli piazza un “blocco” assolutamente volontario e cercato. Manca una ammonizione per Lautaro: intervento in scivolata su Holm che stava andando via lungo la linea laterale non cattivo, ma imprudente. Ok i gialli a Barella (pestone a Pobega), Rowe (su Sucic), Vitik (da dietro su Lautaro) e Lykogiannis (che paga anche il precedente intervento di Heggem)".