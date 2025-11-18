Si chiude la terza sosta per le Nazionali della Serie A 2025/26: Manuel Akanji è stato l'ultimo calciatore nerazzurro impegnato nelle gare valide per le qualificazioni mondiali.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, Akanji vola ai Mondiali 2026: 90′ in campo in Kosovo, Svizzera qualificata
ultimora
Inter, Akanji vola ai Mondiali 2026: 90′ in campo in Kosovo, Svizzera qualificata
Il difensore nerazzurro ha giocato l'intero match Kosovo-Svizzera: il pari vale il pass per la Coppa del Mondo agli elevetici
È stata una notte straordinaria per la Svizzera di Akanji che grazie all'1-1 in trasferta contro il Kosovo ha conquistato il pass per i prossimi Mondiali. Succede tutto nella ripresa: gli ospiti passano in vantaggio con Vargas a cui risponde Muslija al 74'.
Gli elvetici, grazie ai tre punti di vantaggio proprio sui kosovari, hanno chiuso le qualificazioni al primo posto del gruppo B, ottenendo quindi la partecipazione diretta alla prossima rassegna iridata.
Akanji è sceso in campo per tutta la durata del match.
(Fonte: Inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA