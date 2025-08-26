"L' Inter c’è . Non si è persa a Monaco e nemmeno a Charlotte. Se il Napoli ha cominciato il campionato con il piglio della squadra campione d’Italia, i nerazzurri hanno lanciato il loro guanto di sfida". Così il Corriere dello Sport racconta la partita che l 'Inter ha vinto al Meazza con il Torino per cinque a zero.

"Per Chivu, non poteva esserci miglior debutto di un 5-0 senza sul Torino. Forse la sua Inter non sarà spettacolare come quella di Inzaghi, ma siamo lì… Anche perché la qualità resta a livelli altissimi. Inoltre, la gamba, al netto di una preparazione ancora da completare, appare già più leggera, come il “fisico” di diversi nerazzurri... Ovvio che la base di partenza fosse già importante, ma il tecnico rumeno è stato saggio a sfruttarla. Anzi, con il passare dei minuti le certezze sono pure aumentate. Come se ci fosse stata la necessità di sciogliersi e di verificare se tutto ancora poteva funzionare come in passato", il parere di Pietro Guadagno, inviato del giornale sportivo a seguito della formazione nerazzurra.

Ottime notizie dall'attacco nerazzurro con Thuram e Lautaro che "sono tornati a girare al meglio". Doppietta per il francese e primo gol anche per il capitano ma "anche un’intesa e sintonia in campo, che, se ancora ce ne fosse stato bisogno, ha cancellato definitivamente le turbolenze". Fari anche su Sucic: "Ha sostituito in maniera egregia Calhanoglu, unico volto nuovo tra i titolari. Ovvio che non abbia calpestato le stesse zolle del numero 20, ma è comunque salito in cattedra, esibendo personalità e sicurezza. Insomma, il suo acquisto ha tutta l’aria di essere stato azzeccato. Evidentemente, serviranno conferme, perché una partita non può bastare, e soprattutto un Toro del genere non può essere attendibile", conclude il giornale.