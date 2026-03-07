Per Marcus Thuram non è un periodo facile. Con l'infortunio di Lautaro Martinez, il popolo nerazzurro si aspettava che il francese potesse cominciare a trascinare la squadra, cosa che non è accaduta fino a questo momento. C'è ancora tempo, le occasioni non mancano. Magari partendo da domani sera, come ipotizza il Corriere della Sera, per dare un segnale anche in ottica nazionale:
news
CorSera – Thuram, serve un colpo nel derby per non perdere il Mondiale: sfida con…
Il focus dal quotidiano sull'attaccante francese che insegue il gol che manca pesantemente nell'ultimo periodo
"Marcus deve battere un colpo, un altro e poi un altro ancora da qui a maggio, perché la concorrenza nella squadra di Deschamps è fortissima. Anche il milanista Nkunku è un avversario diretto e se continua così Thuram rischia di perdere il posto. Anche quello da titolarissimo dell’Inter. Insomma: domani a San Siro per loro due sarà una sfida nella sfida. Chi si ferma è perduto. O, meglio, rischia di restare a casa".
