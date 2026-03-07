"Marcus deve battere un colpo, un altro e poi un altro ancora da qui a maggio, perché la concorrenza nella squadra di Deschamps è fortissima. Anche il milanista Nkunku è un avversario diretto e se continua così Thuram rischia di perdere il posto. Anche quello da titolarissimo dell’Inter. Insomma: domani a San Siro per loro due sarà una sfida nella sfida. Chi si ferma è perduto. O, meglio, rischia di restare a casa".