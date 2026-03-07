Quanto vale Milan-Inter di domani sera? Prova a spiegarlo l'edizione odierna di Libero, accostando il prossimo derby a uno che è entrato di diritto nella storia della sfida per quanto valesse. Questo il focus del quotidiano sul match del Meazza:
Libero – Milan-Inter, derby da specchio riflesso: strano parallelismo col passato…
"Sei contro sei. Il derby dello specchio riflesso. Da una parte l'Inter, che prima della recente inversione di tendenza veniva da 6 vittorie di fila nella stracittadina. Dall'altra il Milan, che ha risposto sigillando le ultime 6 sfide con 4 successi e 2 pareggi.
C'è un strano parallelismo che potrebbe legare questo derby a quelli del recente passato: l'ultimo vinto dall'Inter è proprio quello che ha cucito la seconda stella sul petto dei nerazzurri. Domani sera sera (ore 20.45, diretta diretta Dazn), la storia potrebbe ripetersi, seppur in via ufficiosa: con un trionfo, la squadra di Chivu andrebbe a +13 sui rossoneri a sole 10 giornate dal termine, ma anche un pareggio avrebbe il sapore del tricolore per i nerazzurri".
