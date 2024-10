Stasera si sfideranno sotto i riflettori dell’Olimpico, ma il destino poteva metterli dalla stessa parte, in maglia nerazzurra. Paulo Dybala e Marcus Thuram si sfideranno ma potevano essere compagni di squadra.

La Joya insegue il riscato dopo un avvio a rilento con un solo gol e zero assist nelle prime 7 partite stagionali e vuole far sbocciare Dovbyk, in una sfida a distanza con Lautaro Martinez tutta argentina.