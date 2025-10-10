"Il match in cui, collettivamente, i nerazzurri hanno corso di più è stato l’ultimo, Inter-Cremonese, dominato con gioco aggressivo e 116.952 chilometri percorsi in totale. La miglior performance individuale del campionato, invece, l’ha sfoderata Nicolò Barella, sempre la stessa sera: 12,6 chilometri su e giù per il campo, mentre eseguiva le consegne di Calha da regista. A Cagliari lo stesso Hakan e Mkhitaryan non hanno faticato meno del collega di reparto, come anche la nuova trottola Sucic col Sassuolo: hanno girato intorno a quota 12, segno che in mezzo al campo corrono tutti democraticamente".