GdS – Inter tirata a lucido: numeri indicativi per i centrocampisti. Il migliore finora…

Il focus sul lavoro atletico che ha portato i nerazzurri ad alzare il livello delle prestazioni
Daniele Vitiello
Il duro lavoro atletico svolto finora dall'Inter sta dando i suoi frutti. Dai numeri che riporta oggi la Gazzetta dello Sport emergono diverse curiosità. Su tutte, anche quella legata alla miglior performance individuale. Questi alcuni degli spunti sottolineati dal quotidiano:

"Il match in cui, collettivamente, i nerazzurri hanno corso di più è stato l’ultimo, Inter-Cremonese, dominato con gioco aggressivo e 116.952 chilometri percorsi in totale. La miglior performance individuale del campionato, invece, l’ha sfoderata Nicolò Barella, sempre la stessa sera: 12,6 chilometri su e giù per il campo, mentre eseguiva le consegne di Calha da regista. A Cagliari lo stesso Hakan e Mkhitaryan non hanno faticato meno del collega di reparto, come anche la nuova trottola Sucic col Sassuolo: hanno girato intorno a quota 12, segno che in mezzo al campo corrono tutti democraticamente".

