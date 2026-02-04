Cristian Chivu è alle prese con la formazione da mandare in campo in Inter-Torino di Coppa Italia. I nerazzurri tornano in campo stasera, ma di sicuro con diverse novità rispetto alla gara con la Cremonese. A tal proposito, si legge su La Repubblica:
Cristian Chivu sta riflettendo sulle scelte di formazione per la gara di Coppa Italia in programma stasera
"Stasera alle 21 l'Inter a Monza (San Siro è indisponibile, dedicato ai Giochi di Milano Cortina) sfida il Torino nel primo quarto di Coppa Italia. Previsto un ampio turnover: Chivu è tentato di schierare per la prima volta dal 1' la coppia Bonny-Esposito. A centrocampo Diouf, dietro debutto stagionale da titolare per Darmian. Rigori dopo il 90', chi passa trova in semifinale la vincente di Napoli-Como, in programma martedì".
